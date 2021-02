Après avoir transmis une offre à Neymar pour prolonger, le PSG n’est plus maître de la situation. C’est au Brésilien de trancher à présent.

Prolonger Neymar est la priorité de Leonardo. Le directeur sportif du club s’y attèle depuis des mois et des mois. Et Paris voit enfin le bout du tunnel. Selon plusieurs médias, un accord est tout proche et les choses pourraient même s’officialiser.

Neymar doit trancher

Mais pour l’heure, rien n’est signé. Tout simplement parce que le PSG attend le feu vert de Neymar. Le Brésilien doit valider définitivement son nouveau bail et ainsi verrouiller son avenir au club. Encore un peu de patience pour les supporters, le PSG n’a plus les cartes en mains, elles sont dans celles de Neymar.