Après s’être relancé du côté de l’OL, Memphis Depay arrive en fin de contrat. Et les chances de le voir rester sont très minces.

Tout proche de quitter l’OL l’été dernier, Memphis Depay est finalement resté. Et il en sera visiblement de même en janvier, ultime opportunité pour les Gones de revendre leur attaquant. En juin prochain, son contrat s’arrête. Et Depay regarde déjà ailleurs.

Une prolongation presque impossible

Si Jean-Michel Aulas ne désespère pas de prolonger Memphis Depay, il est très difficile d’imaginer le Hollandais rempiler à l’OL. Les clubs qui le veulent ont plus d’argent à lui offrir. Et il n’est pas impossible que Depay trouve un projet plus ambitieux, également. Le FC Barcelone ? Libre, oui. Mais la Serie A semble le tenter également…