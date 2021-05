Malgré des rumeurs de départ, Antoine Griezmann ne quittera pas le FC Barcelone cet été.

Non, Antoine Griezmann n’en a pas fini avec le FC Barcelone. Malgré des débuts très difficiles et une adaptation qui a pris bien plus de temps que prévu, le Français semble enfin être accepté. Et prêt à rester, un long moment.

Griezmann, pour très longtemps

Selon nos informations, le Barça ne souhaite pas vendre Antoine Griezmann cet été. L’incertitude autour de Messi, et les ventes programmées de Coutinho et Dembélé, incitent à la prudence sur le reste de l’effectif. De plus, le Français veut vraiment rester en Catalogne. Quitte à finir sa carrière au Barça ? C’est l’idée pour Griezmann et ses proches.