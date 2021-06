Si beaucoup regrettent d’avoir vu partir Thauvin pour le Mexique, du côté de l’OM, ce départ n’est pas totalement une mauvaise nouvelle.

L’OM n’a pas réussi à conserver Florian Thauvin. Meilleur Marseillais depuis quatre saisons, même si le champion du monde a connu quelques creux, notamment la saison dernière, il est parti libre de tout contrat vers le Mexique. Un manque à gagner pour l’OM qui n’aura pas réussi à le vendre, lui qui aurait pu partir contre un chèque de 20 à 30 millions d’euros, largement.

Sampaoli va pouvoir installer ses hommes

Mais ce départ de Thauvin n’est pas une mauvaise chose pour tout le monde. En effet, du côté de Jorge Sampaoli, on pourrait trouver plusieurs bienfaits. A commencer par l’économie du salaire de Thauvin, l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire. Pour le conserver, l’OM aurait dû mettre 500 000 euros par mois sur la table ! De plus, l’Argentin va pouvoir installer des hommes à lui. Et libérer son maître à jouer, Dimitri Payet, qui ne s’entendait pas avec Thauvin.