Avec le dossier Messi, le PSG est confronté à un problème de taille. Le financement de l’opération. Mais Doha semble prêt à tenter un gros coup.

Lionel Messi n’est pas uniquement le plus grand joueur du monde. C’est aussi le plus cher… Et le PSG s’est mis en tête de le signer, l’occasion étant trop belle de pouvoir attirer dans ses filets le plus grand de tous les temps. Mais à quel prix ? Entre son transfert et son salaire, c’est une dépense hors du commun.

Paris prêt à oser

Comme en 2017, Paris s’apprête à prendre un risque XXL. Celui de dépenser une somme complètement folle et de s’attirer les foudres de l’UEFA. Car le fairplay financier est clairement le principal frein à cette opération. Si Messi vient, il faut pouvoir justifier son financement par ses nouveaux contrats et proposer une masse salariale adaptée. Les départs de Cavani et Thiago Silva ont fait de la place. Suffisamment pour attirer un gros poisson comme Messi ?