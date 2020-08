Après Balerdi et Gueye, André Villas-Boas enregistre l’arrivée d’un nouveau défenseur. Une arrivée à moindre frais pour l’OM.

Pour son premier match en Ligue 1, l’OM n’a pas tremblé. Une victoire sur la pelouse de Brest (2-3) qui permet de lancer parfaitement la bande à Thauvin, resplendissant pour cette première. Mais l’OM a montré quelques carences. Notamment en défense, où Jordan Amavi est loin d’être une garantie à toute épreuve.

Nagatomo arrive !

Pour pallier ça, l’OM va offrir à André Villas-Boas un nouveau latéral. Libre de tout contrat, Yuto Nagamoto arrive à Marseille. Selon RMC, il va passer sa visite médicale ce lundi et signer un contrat d’un an dans la foulée. Après avoir joué à l’Inter Milan et Galatasaray, ce Japonais de 33 ans est un renfort d’expérience.