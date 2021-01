Si le PSG se positionne sur le dossier Messi et parvient à le finaliser, Doha prendra un gros risque. Calculé ?

Les tractations autour de Leo Messi vont bon train. Et les récentes déclarations de Leonardo ajoutent encore plus de crédit à la candidature du PSG pour accueillir l’Argentin l’été prochain… Mais pour Paris, cette opération est risquée.

Messi pourrait déséquilibrer le PSG

Entre son salaire exorbitant et la prime à la signature qu’il touchera, Leo Messi est un investissement XXL pour le PSG. Car dans le même temps, Paris veut prolonger Neymar et Mbappé, avec 30 millions d’euros chacun par saison. Si la crise du Covid fragilise toute l’économie mondiale, elle n’épargne pas le PSG. Et avec le fairplay financier qui veille, Paris pourrait se retrouver dans une situation très complexe si Messi venait. Une prise de risque que Doha peut réduire avec tout le merchandising et l’impact d’une telle opération…