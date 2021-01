Avec Leo Messi dans le viseur, le PSG se tient prêt à signer le plus gros contrat jamais imaginer pour un footballeur dans toute l’histoire de la discipline.

Beaucoup de clubs rêvent de signer Leo Messi. Encore plus à six mois de la fin de son contrat, libre… Mais rares sont ceux qui peuvent se permettre cette folie. Sur le marché, seuls Manchester City et le PSG sont en capacité de le faire.

100 millions par an

Avec 86 millions d’euros de salaire annuel, Leo Messi est un monstre aussi sportif qu’économique. Et pour le convaincre, le PSG se tient prêt à tout. Doha court après Messi depuis 10 ans et s’il faut lui offrir 100 millions d’euros par saison, Doha le fera.