Après avoir tenté sa chance l’hiver dernier, le LOSC est toujours intéressé par le milieu de terrain James Léa-Siliki.

Les dirigeants lillois se sont cassé les dents, l’hiver dernier, lorsqu’il a été question de tenter sa chance pour James Léa-Siliki. Rennes ne voulait pas entendre parler d’un départ pour son milieu de terrain pourtant en manque de temps de jeu, même si Julien Stéphan l’a plus utilisé en 2020.

Lille toujours intéressé

Selon nos informations, l’intérêt du LOSC pour James Léa-Siliki est toujours important. Christophe Galtier apprécie le joueur et aimerait reformer le duo Benjamin André – James Léa-Siliki dans son entrejeu. Cet été, la donne sera différente à celle de janvier dernier. Lille aura plus d’argument à faire valoir et Rennes de solution pour le remplacer.