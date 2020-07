Sur les tablettes de l’OM depuis plusieurs mois, Adrien Thomasson n’a toujours pas pris de décision pour son avenir.

Son arrivée en Alsace est une véritable réussite. Pour preuve, Adrien Thomasson a été élu meilleur joueur du Racing Club de Strasbourg pour la saison 2019-2020. La récompense d’une régularité et d’un véritable leadership pour l’ancien nantais. Mais avec une seule année de contrat dans son bail, Thomasson commence à regarder ailleurs. D’autant plus que l’OM lui fait les yeux doux…

Strasbourg tente de le prolonger

André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta ont repéré Adrien Thomasson cette saison. Et même si l’Espagnol est parti, le technicien portugais est toujours intéressé par le profil, aussi bien technique que mental, de Thomasson. L’OM se tient prêt à dégainer si une opportunité se présente. Et notamment si Strasbourg ne parvient pas à lui transmettre une offre convaincante. Si Thomasson prend la décision de partir, cet été ou dans un an (libre de tout contrat), l’OM deviendra clairement une option.