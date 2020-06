Acheté 222 millions d’euros par le PSG, Neymar a considérablement perdu de sa valeur. Une catastrophe industrielle pour Paris ? Pas nécessairement…

En s’offrant Neymar à l’été 2017, le PSG a fait bien plus que signer le plus gros transfert de toute l’Histoire. Paris est entré dans une nouvelle dimension aux yeux du football mondial. Neymar fait partie des meilleurs joueurs au monde et avec sa venue, Doha a prouvé qu’il jouait définitivement dans la cour des grands.

Une valeur sans grande valeur

Dernièrement, le CIES a publié son rapport et les valeurs des joueurs évoluant dans les championnats européens. Kylian Mbappé occupe très largement la première place avec un prix de 259 millions d’euros sur le dos. Neymar est très loin derrière, avec 80 millions d’euros d’estimation. Une perte colossale, sur le papier. Mais l’intérêt du PSG est ailleurs. Neymar n’a pas été acheté pour être revendu mais bien pour attirer les foules et rendre l’équipe compétitive. L’investissement est gagnant pour Paris et il le sera sûrement encore plus si la bande à Neymar va loin en Ligue des Champions.