L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, serait dans le viseur des stars de son vestiaire.

Toujours entraîneur du Paris Saint-Germain malgré son conflit avec Leonardo, Thomas Tuchel pourrait bien être un peu plus fragilisé au cours des prochaines semaines. Selon la presse spécialisée, l’entraîneur allemand agace de plus en plus ses joueurs. Certains choix du coach allemand, comme son obsession à faire jouer Marquinhos au milieu de terrain ne passerait plus.

Le vestiaire remonté ?

Le site Paris Fan a même été plus loin ces derniers jours en assurant que Kylian Mbappé réclamait le départ du coach allemand pour prolonger son contrat. Si en plus de Leonardo, Tuchel s’est effectivement mis son vestiaire à dos, il aurait du mal à conserver son poste encore longtemps…