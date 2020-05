Le FC Barcelone, qui est à la peine financièrement, pourrait vivre un été plus que compliqué.

Même si le FC Barcelone a construit l’une des plus grandes réussites du football européen au 21e siècle, le constat actuel est sans appel : le club de Leo Messi ne gagne plus et se retrouve en difficulté financière. Et l’été qui arrive pourrait être très compliqué à gérer.

Plus d’argent dans les caisses

Avec un train de vie très élevé depuis des années, le Barça n’a plus les ressources pour recruter comme il a pu le faire par le passé. Et avec le nouveau de Messi qui se profile, les dirigeants ne peuvent plus faire n’importe quoi. Ils ont beau vouloir Martinez, Neymar ou encore Koulibaly, ils n’ont presque pas les moyens d’en faire un seul cet été ! Les supporters pourraient ainsi assister à une vague de départ (qui permettrait au club de se donner de l’air) et à un recrutement minimaliste, avec une seule arrivée. A priori, Lautaro Martinez. Mais pour cela, les dirigeants doivent inclure des joueurs car ils ne sont pas capables de payer sa clause…