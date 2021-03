En proie à des grandes difficultés financières, le Barça pourrait connaître une nouvelle désillusion avec le départ d’un joueur libre qui vaut pourtant de l’or.

La gestion financière du Barça plonge le club dans une grande période de doute. Et même si le nouveau président Joan Laporta apporte un élan de fraîcheur, les prochains mois vont être compliqués. Notamment dans le dossier Ousmane Dembélé…

Fin de contrat pour Dembélé

Bouc émissaire d’un club qui ne lui a fait aucun cadeau, Ousmane Dembélé n’en fera pas au Barça. Son contrat s’arrête en juin 2022 et les dirigeants barcelonais, qui se réveillent maintenant pour tenter de le prolonger, se heurtent à un mur. Le Français envisage de partir libre, dans un an. Et ses performances jouent en sa faveur pour pouvoir prétendre à une place de titulaire…