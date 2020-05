Pour André Villas-Boas, plusieurs joueurs de l’OM sont intransférables à ses yeux. Et ce même si le club a besoin de vendre…

Les nouvelles sont rassurantes pour André Villas-Boas. L’entraîneur de l’OM semble enclin à rester la saison prochaine et les possibilités d’un départ surprise ne semblent plus d’actualité. Pour autant, le Portugais reste vigilant, notamment aux joueurs qu’il veut conserver à tout prix.

Thauvin et Payet en priorité

Si l’OM retrouve la Ligue des Champions, André Villas-Boas veut un groupe compétitif. Et pour cela, il n’envisage pas du tout de se séparer de Dimitri Payet et Florian Thauvin. Ce dernier a récemment indiqué qu’il resterait à tout prix, ce qui a dû plaire à son coach. Le Portugais souhaite également garder Bouna Sarr, et Valère Germain, qu’il estime beaucoup.