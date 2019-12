Neymar a compris qu’aucun club ne mettrait une grosse somme sur la table pour le recruter.

Après avoir été au cœur de négociations houleuses entre le PSG et le Barça l’été dernier, le Brésilien Neymar s’est lancé dans une grande campagne de communication ces dernières semaines. Le numéro 10 parisien semble vouloir faire la paix avec le PSG et ses supporters. Il déclarait il y a quelques jours dans France Football qu’il ne pensait plus à un transfert.

Neymar prêt à prolonger ?

Mais les supporters du PSG ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que Neymar court désormais après une prolongation de contrat. Le Brésilien a pris conscience du fait qu’aucun club n’avait les moyens de le recruter actuellement. Encore moins compte tenu de ses nombreuses blessures. Même le Barça, sous la pression de Messi, n’a pas osé prendre ce risque l’été dernier. Sous contrat jusqu’en 2022, le Brésilien est désormais prêt à prolonger son bail avec le PSG.