Les boulettes à répétition des dirigeants du FC Barcelone rendent la situation intenable avec les joueurs. Explication.

En plus de devoir assumer un bilan sportif misérable pour le FC Barcelone, qui n’a plus gagner la Ligue des Champions depuis des lustres, les dirigeants du Barça sont empêtrés dans une triste affaire de réseaux sociaux bidons. Un contrat secret avec une agence de communication pour diffuser des messages soutenant les décideurs en place, quitte à critiquer certains joueurs…

L’affaire de trop

L’affaire « L3 Ventures » est clairement la goutte d’eau pour le vestiaire, lassé par la gestion de Bartomeu et ses équipes. Leo Messi, en tête, ne supporte plus les erreurs de gouvernance. Une situation intenable avec le vestiaire, furieux de voir que le club a payé pour critiquer ses propres joueurs et ainsi soigner sa propre image. Si l’équipe Bartomeu passe l’été, cela tiendra du miracle.