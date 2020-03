La qualification face au Borussia Dortmund pourrait être un tournant dans la réflexion et l’avenir de Neymar. Explication.

La pression était gigantesque sur le PSG mais surtout sur les épaules de Neymar, attendu au tournant dans ce huitième de finale de Ligue des Champions si… particulier. Sans supporter, le Brésilien avait la lourde tâche d’emmener ses coéquipiers en quart de finale. Et il a assuré, en marquant le premier but, libérateur.

Convaincu de rester ?

Ce but, ce match, cette victoire et surtout les festivités qui ont suivi pourraient être un élément fondateur dans le mariage entre Paris et Neymar. Après la rencontre, le Brésilien a pu mesurer l’ampleur de la ferveur qu’il suscite, ainsi que le projet parisien. La communion avec le public et les instants vécus avec ce groupe sont autant d’éléments qui pourraient lui donner envie de rester. En pleine période de négociation pour prolonger son contrat, Leonardo doit profiter de cette situation favorable pour le convaincre.