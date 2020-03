Parmi la longue liste des clubs intéressés par Victor Osimhen, le PSG en ferait-il partie ? Éléments de réponse.

Manchester United, Bayern Munich, Juventus Turin, Barça… Tous les grands d’Europe sont sur Victor Osimhen, le nouveau joyau du LOSC. Auteur d’une saison canon dans le Nord, il est promis à un très bel avenir et les grosses cylindrées vont se battre cet été pour lui. Toutes, même le PSG ?

Pas d’intérêt pour Osimhen

Selon nos informations, le PSG ne fait pas partie des clubs qui lorgnent sur Victor Osimhen. Les caractéristiques du joueur ne conviennent pas au modèle que souhaite voir les dirigeants parisiens. Un jeu en percussion, en vitesse et un mouvement. Osimhen, dans un profil plus physique, pourrait toutefois apporter le gabarit que Paris n’a pas aujourd’hui. Ou alors avec Choupo-Moting… De plus, le prix d’Osimhen aurait de quoi refroidir Paris. Le LOSC ne vendra pas son meilleur buteur à un concurrent sans un prix à la hausse.