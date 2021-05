Le FC Barcelone n’a toujours pas dégainé de proposition pour Leo Messi. Le club prévoit de le faire tardivement.

Faute d’avoir les moyens de proposer un contrat XXL à Leo Messi, le FC Barcelone joue la montre. Le nouveau président, Joan Laporta, gagne du temps afin de réunir le plus de fonds et ainsi permettre au club catalan de pouvoir frapper le plus fort possible.

En fin de saison

Si Leo Messi a déjà reçu des propositions de clubs extérieurs, du côté du Barça, on ne s’affole pas. Joan Laporta a demandé à Messi un peu de temps et lui a assuré qu’il recevrait une proposition en fin de saison. Le Barça tente un coup, risqué. Mais ça peut passer, au nom de la fidélité entre le club et son joueur star.