Débarqué de son poste de président, Jacques-Henri Eyraud fait toujours partie du conseil de surveillance de l’OM. Avec un vrai rôle ?

Les fans de l’OM voulaient plus que tout le départ de Jacques-Henri Eyraud. Ils ont obtenu gain de cause, Frank McCourt ayant installé Pablo Longoria à sa place. Mais en nommant JHE au conseil de surveillance, un doute plane sur son action au club.

Il a toujours la confiance de McCourt…

S’il n’a plus aucun rôle « opérationnel », Jacques-Henri Eyraud reste un proche de Frank McCourt. Les deux hommes s’entendent très bien et l’homme d’affaire américain estime que son ancien président a fait du bon travail, notamment auprès des instances. En coulisse, Eyraud est donc toujours là. Plus discret, mais toujours influant.