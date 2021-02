Le dernier sondage publié par la Cadena Ser indique que Joan Laporta est le grand favori de l’élection présidentielle à venir. En toile de fond, c’est l’avenir de Messi qui se joue.

57%. Joan Laporta arrive très largement en tête des sondages pour les prochaines élections présidentielles au FC Barcelone. Le sondage, proposé par la Cadena Ser, indique que les chances de voir Laporta gagner sont de plus en plus grandes. Victor Font (17%) et Toni Freixa (14%) se partageront les miettes.

Laporta va prolonger Messi

Si Laporta est élu, les chances de voir Leo Messi rester au Barça seront très, très grandes. L’Argentin soutien secrètement la candidature de l’ancien patron barcelonais. Il lui fait entièrement confiance et choisira très certainement de rester s’il reprend le club. Le rêve de voir Messi changer d’air et tenter une autre aventure pourrait donc prendre fin le 7 mars prochain…