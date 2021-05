Excellent depuis l’arrivée de Sampaoli, Payet pourrait revenir à son meilleur niveau et tout exploser la saison prochaine.

Entre le Dimitri Payet de l’automne 2020 et celui du printemps 2021, c’est le jour et la nuit. Au cœur de cette transformation évidente, il y a un homme : Jorge Sampaoli. L’Argentin a métamorphosé le milieu de l’OM qui redevient incontournable dans le jeu marseillais.

Payet, le très grand retour !

Entre les mains de Sampaoli, Payet retrouve la confiance et la magie qui lui avait permis de tout casser en 2016. Et la métamorphose pourrait continuer la saison prochaine, avec une préparation pleine et de nouvelles recrues parfaites pour Payet. Libéré de Thauvin, avec qui il ne s’entendait pas, il va pouvoir prendre pleinement les commandes du jeu marseillais et redevenir le crack qu’il était.