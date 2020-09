Dans la perspective d’un départ de Mike Maignan, le LOSC a deux pistes dans son viseur.

Courtisé par les clubs anglais, Mike Maignan se tient prêt à partir. Le gardien de but du LOSC dispose d’un bon de sortie et si une belle offre arrive, il sera vendu et remercié pour ses belles saisons dans le Nord. Pour lui succéder, Christophe Galtier pense à deux joueurs.

Deux jolis profils

Le premier n’est autre que le banni de l’ASSE, Stéphane Ruffier. Christophe Galtier le connaît très bien et il pourra compter sur sa grande expérience. L’autre piste est plus ambitieuse, elle concerne Alphonse Aréola. Thomas Tuchel et Leonardo ne comptent plus sur lui. Aréola cherche un nouveau projet et pourrait être séduit par le LOSC. Sous la forme d’un prêt, par exemple. Rennes étudie également cette possibilité.