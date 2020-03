Très écouté par ses dirigeants, Leo Messi a passé commande pour la saison prochaine. Et le FC Barcelone le suit scrupuleusement.

Leo Messi est un sujet de discussion au FC Barcelone. Son avenir est dans toutes les têtes et les dirigeants sont à pied d’œuvre pour pouvoir lui offrir un nouveau beau et gros contrat. Mais pas seulement…

Les amis de Messi

Leo Messi a également fait passer des messages. Et le Barça est prié de s’exécuter pour ne surtout pas froisser la star. Soucieux de conserver ses proches du vestiaire, l’Argentin a demandé des prolongations de contrat pour Jordi Alba et Luis Suarez. Le premier a été signé (juin 2024), le second devrait suivre cet été. Côté recrue, Messi a deux demandes : Lautaro Martinez et Neymar ! Voilà pourquoi le Barça envisage de vendre Coutinho et Dembele dans les mois à venir, afin de financer la campagne de recrutement réclamée par son altesse argentine.