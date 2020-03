Recruté à la demande de Thomas Tuchel, Idrissa Gueye a montré de belles choses cette saison. Mais son avenir au PSG reste incertain.

Thomas Tuchel a mis un an avant d’obtenir gain de cause. L’Allemand voulait absolument une sentinelle devant sa défense et Idrissa Gueye était pour lui le joueur parfait pour cela. Antero Henrique a fait de la résistance, deux fois. Et Gueye est finalement arrivé, l’été dernier.

Leonardo a d’autres plans

Le souci, c’est qu’Idrissa Gueye n’est pas un choix de Leonardo. Et clairement, le directeur sportif brésilien a d’autres plans pour le PSG. Dans sa short-list, il y a Sergej Milinkovic-Savic, Sandro Tonali ou encore Lucas Paqueta. Des milieux de terrain qui pourraient débarquer cet été. Et parmi les premières victimes de ce recrutement, il y aura sûrement Idrissa Gueye…