Il devient de plus en plus difficile de ne pas imaginer un transfert de Neymar cet été. Le joueur veut toujours partir et son prix a largement baissé…

Si Neymar est encore au PSG, c’est d’abord et avant tout parce que Leonardo a été intransigeant sur le prix du transfert. Paris a montré de la fermeté face à des Catalans qui pensaient, jusqu’au dernier moment, pouvoir négocier. Mais les 200 millions d’euros n’ont jamais été réunis pour que le PSG valide la transaction.

A 150 millions, c’est plié

Un an plus tard, toutes les parties devraient à nouveau se revoir. Et la donne est très différente. Neymar n’a plus que deux ans de contrat donc son prix baisse nécessairement. A 150 millions d’euros, l’affaire sera pliée. Dans la mesure où le Brésilien souhaite toujours retrouver son ami Leo Messi, on voit mal comment le deal n’ira pas au bout.