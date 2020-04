Comme il l’a fait avec Eden Hazard, Zinedine Zidane pilote le transfert de Kylian Mbappé à la perfection.

Zinedine Zidane a fait de Kylian Mbappé son absolue priorité depuis qu’il est revenu au Real Madrid. Et pour l’avoir, le Français est prêt à tout. Même à attendre un an de plus…

Arrivée en 2021

Si une offensive du Real Madrid aurait pu intervenir cet été, la crise du coronavirus a changé beaucoup de choses. Et il est désormais question d’une action en 2021. Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat et sera en position de force pour organiser son départ. Le Français ne doit surtout pas prolonger pour que le Real Madrid puisse venir le chercher. Les conseils de Maître Zizou pourraient ainsi fonctionner à la perfection…