Le FC Barcelone doit trouver 125 millions d’euros d’ici l’été prochain. Et le club a ce qu’il faut pour faire entrer de l’argent.

Les finances du FC Barcelone ne sont pas au beau fixe. Pour continuer plus sereinement, les dirigeants ont tablé sur un budget vente à tenir d’ici l’été prochain. Un montant de 125 millions d’euros a été fixé comme objectif.

Coutinho et Dembele

Pour l’atteindre, le FC Barcelone dispose de deux cartouches XXL. Deux joueurs qui valent cher sur le marché des transferts. Il s’agit d’Ousmane Dembele et Philippe Coutinho. Le premier ne parvient pas à s’imposer au Barça et intéresse la Premier League. Le second, prêté au Bayern Munich, dispose d’une option d’achat de… 120 millions d’euros.