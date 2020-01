Entre le PSG et Edinson Cavani, les choses semblent assez claires. Il est possible que les deux parties soient tombées d’accord.

A quelques mois de la fin de son contrat, Edinson Cavani aurait pu faire partie des joueurs sur le départ cet hiver. Une occasion pour le PSG de récupérer un petit billet avec un transfert. Et pour le joueur de se relancer avec un début de saison compliqué, Mauro Icardi étant très en jambes.

Un départ à la fin de la saison

Mais pour Edinson Cavani, il n’y aura pas de départ en cours de saison. El Matador souhaite aller au bout de la saison et de son aventure parisienne. Un deal passé avec Leonardo ? C’est ce qui se murmure : pas de départ cet hiver, une sortie par la grande porte à l’issue de la saison. L’occasion pour le Parc des Princes de préparer un moment magique pour le meilleur buteur du club. Et bien plus pour les supporters…