Emre Can pourrait bien préférer rejoindre le Bayern Munich cet hiver.

Le Paris Saint-Germain compte bien se renforcer cet hiver. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, veut notamment mettre la main sur un milieu de terrain. Emre Can, l’international allemand de la Juventus est sa priorité.

Le Bayern pour Can ?

Mais alors que la Juventus pourrait laisser filer son joueur cet hiver, Leonardo fait face à un sérieux problème. Le Bayern Munich est en effet intéressé par Can et en a aussi fait une priorité. Le joueur pourrait donc filer entre les doigts du PSG. Emre Can étant en effet très intéressé à l’idée de rejoindre le club bavarois selon la presse italienne.