Après avoir refusé plusieurs offres pour Denis Bouanga, l’ASSE pourrait recevoir une proposition XXL.

Jusqu’à présent, l’ASSE tient bon pour Denis Bouanga. Les offres reçues par les dirigeans stéphanois n’ont pas atteint le « seuil » impossible à refuser. Si Rennes, Everton ou encore Séville ont des vues sur le Gabonais, aucun n’a transmis de proposition supérieure à 15 millions d’euros. Mais…

Ça va bouger pour Bouanga

Les choses pourraient bouger lors de ce dernier mois de mercato pour Denis Bouanga. Et il n’est pas impossible de voir un club anglais lâcher plus de 15 millions d’euros pour plier l’affaire. A ce tarif, les Verts, et Claude Puel, ne pourront pas refuser. Attention à Everton et à Carlo Ancelotti…