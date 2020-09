Après avoir officialisé son transfert avorté, Leo Messi se dirige vers un départ libre en juin 2021. Une opportunité idéale pour le PSG, qui pourrait perdre Mbappé.

Leo Messi a mis les choses au clair. Il reste en Catalogne et ira au bout de son contrat. En d’autres termes, il va être libre en juin 2021… Libre de signer dans le club de son choix. Une opportunité comme jamais le football n’en a connu de telle. Et notamment pour le PSG, qui rêve de signer le sextuple Ballon d’Or.

Si Mbappé s’en va

Pour le PSG, c’est le moment ou jamais. D’autant plus que l’été 2021 pourrait rimer avec départ de Kylian Mbappé. Le Français refuse toutes les discussions pour prolonger avec, en toile de fond, un désir de partir après l’Euro. Dans cette configuration, Paris pourrait perdre un joyau pour se tourner vers le plus beau des trésors. Pas le même âge, certes. Mais comment dire non à Messi ?