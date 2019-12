Mis de côté en début de saison, Franck Honorat monte en puissance à l’ASSE. Claude Puel doit prendre une décision à son sujet.

Recruté il y a plus d’un an par l’ASSE, Franck Honorat a été prêté toute la saison dernière. Stéphanois depuis l’été dernier, il goûte à ses premières heures en Vert depuis que Claude Puel est aux commandes du chaudron.

Honorat montre de plus en plus de choses

De plus en plus courtisé, par des clubs de Ligue 2 qui jouent la montée (Lorient, Lens) ou des clubs de Ligue 1 susceptibles de lui offrir du temps de jeu (Metz), Franck Honorat est susceptible de partir en prêt cet hiver. Mais Claude Puel hésite sur son cas. Son joueur monte en puissance et lui donne satisfaction. Pas sûr qu’il accepte de le laisser filer s’il continue sur cette voie…