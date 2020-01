Avec Pablo Sarabia, le PSG a fait une super affaire. L’Espagnol vaut désormais trois fois plus que son prix d’achat.

Avec une clause libératoire fixée à 18 millions d’euros, Pablo Sarabia était l’une des meilleures affaires de l’été 2019. Et à la surprise générale, c’est le PSG qui s’est jeté sur lui. Le FC Séville n’a rien pu faire pour le retenir.

50 millions minimum

Utilisé en début de saison par Thomas Tuchel et dans la rotation des différents systèmes de jeu en fin d’année, Pablo Sarabia a vu son prix grimper. Le milieu de terrain très offensif peut raisonnablement partir à 50 millions d’euros à présent. Et nul doute que s’il joue et brille lors du prochain Euro, il pourra vite valoir trois fois son prix d’achat.