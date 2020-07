Les dirigeants du LOSC veulent vendre plusieurs joueurs lors de ce mercato.

Le LOSC est décidément un spécialiste quand il s’agit de faire des plus-values sur le marché des transferts. Cet été encore, le club nordiste va faire tomber des records sur le marché des transferts. Et alors que les cas Victor Osimhen et Gabriel sont désormais réglés, les dirigeants lillois travaillent déjà sur leur prochaine grosse vente.

Ikoné bientôt vendu ?

Et selon la presse spécialisée elle pourrait bien concerner Jonathan Ikoné. L’international français est très courtisé. L’Equipe assurait il y a quelques jours que Chelsea, Tottenham et Newcastle sont notamment sur le coup. De quoi faire grimper les enchères. Mike Maignan et Zeki Celik sont aussi très demandés et pourraient eux aussi partir en août…