Nombreux sont ceux qui parlent d’un intérêt du PSG pour Rashford, mais l’international anglais coûterait une véritable fortune.

La presse a beaucoup parlé d’un intérêt de Thomas Tuchel pour Marcus Rashford depuis quelques jours. Mais faut-il vraiment s’emballer pour un tel transfert ? L’international anglais a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu’en 2023 et on voit mal pourquoi il se retrouverait sur le marché.

Cela semble impossible

Paris n’aura les moyens de s’activer que si Rashford vient remplacer Neymar ou Mbappé et donc que si le PSG a vendu une de ses deux stars. Mais recruter un joueur comme Rashford coûterait une véritable fortune. MU ne manque pas de moyens et ne discutera pas à moins de 150 millions d’euros. Sans oublier un salaire qui pourrait dépasser les 15 millions par an.