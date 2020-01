Les dirigeants lillois sont convaincus de réaliser une jolie opération grâce à Lihadji.

Le LOSC a mis en place un modèle d’achat-revente de joueurs depuis l’arrivée de Gérard Lopez à la tête du club. Les Nordistes ont réalisé plusieurs très jolis coups ces dernières années sur le marché des transferts. Et Luis Campos, le boss du recrutement lillois semble avoir identifié l’un des prochains jolis coups des Dogues.

Lihadji au LOSC ?

Le dirigeant nordiste courtise en effet Isaac Lihadji, le prodige marseillais. Le joueur ne devrait pas signer pro chez les Phocéens à cause de Lille qui lui a proposé un meilleur contrat et une plus grosse prime à la signature. Campos en est convaincu, cet investissement se révélera payant dans quelques années.