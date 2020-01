Zidane cherche un attaquant de très haut niveau pour la saison prochaine et le nom de Sadio Mané circule.

Zinedine Zidane semble vraiment désireux de recruter un joueur de premier plan en attaque pour la saison prochaine. Son rêve est toujours de faire signer Mbappé, mais il serait dur de recruter le jeune champion du monde dès l’été 2020. Des pistes de secours sont donc envisagées.

Un départ possible ?

Et la première d’entre elles est bien Sadio Mané. L’attaquant international sénégalais de Liverpool fait figure de recrue idéale selon les propos tenus par l’ancien joueur de la maison, Christian Karembeu et la presse anglaise évoque un départ possible l’été prochain, mais pas pour moins de 150 millions.