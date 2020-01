Zidane aura du mal à avoir Mbappé en fin de saison et le technicien français aurait désormais une autre piste.

L’été prochain sera très important pour Zinedine Zidane. Le technicien français est déçu des promesses qui n’ont pas été tenues depuis son retour et il va sans doute demander de grosses dépenses en fin de saison. Il veut des renforts de premier plan dans toutes les lignes.

Mané a la cote

Mais le plus important sera sans doute la ligne offensive. Benzema ne suffit pas et Jovic a montré ses limites. Mbappé fait rêver Zidane mais l’investissement serait trop lourd puisqu’il faudra sans doute dépasser les 300 millions. Zidane penserait de plus en plus à l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané.