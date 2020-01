Leonardo doit se préparer à tout et notamment à une possible vente de Neymar pour trouver des joueurs en or pour le remplacer.

Les dirigeants du PSG doivent se préparer à toutes les éventualités au sujet de Neymar. L’attaquant international brésilien a laissé la porte ouverte pour une prolongation, mais il pourrait bien une nouvelle fois mettre le feu pour partir si un club manifeste le désir de le prendre.

De très belles pistes

Paris lui ouvrira sans doute la porte contre 180 millions, mais il faut avoir des pistes en or pour le remplacer. Leonardo va sans doute étudier une piste comme celle de Agüero qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin avec City. Sadio Mané a toutes les chances de répondre également au profil recherché.