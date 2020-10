De gros changements pourraient avoir lieu au LOSC dans les mois à venir. Le départ de Campos serait un gros coup dur.

Depuis quelques années, le LOSC impressionne par sa gestion du marché des transferts. Le club trouve des joueurs avec de gros potentiels qui sont ensuite revendus une véritable fortune quelque temps plus tard. Et l’architecte de cette réussite est bien le directeur sportif, Luis Campos.

Il veut partir

Mais le directeur sportif commence à être de plus en plus agacé par ses dirigeants et envisage plus que sérieusement de claquer la porte dans les semaines à venir. Il ne manquerait pas de propositions et semble persuadé de pouvoir s’épanouir dans un autre club.