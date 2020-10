Le FC Barcelone espère toujours la signature de Depay et les négociations sont lancées pour le mois de janvier.

Le FC Barcelone a bien tenté de faire signer Depay dans les derniers jours du marché des transferts, mais le club catalan doit faire attention à ses dépenses et n’a pas pu faire une offre à la hauteur des attentes des Lyonnais. Depay sera libre en juin prochain, mais une nouvelle offensive est prévue en janvier.

Moins de 10 millions ?

Koeman aimerait avoir Depay le plus rapidement possible et lance les hostilités. Il sait que Lyon préfère recevoir une petite somme en janvier plutôt que rien en juin et il pourrait bien tenter d’avoir le Néerlandais pour moins de 10 millions bonus compris cet hiver.