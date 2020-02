La tension est de plus en plus forte entre Zidane et Florentino Perez au point que le technicien français envisagerait de claquer la porte.

Florentino Pérez avait fait des promesses de folie pour convaincre Zidane de revenir, mais il n’a pas pu tenir toutes les promesses. Et les relations sont de plus en plus tendues entre les deux hommes. Le président du club estime que les exigences du technicien sont impossibles à tenir.

Zidane prêt à partir ?

À tel point qu’il devient de plus en plus évident que les deux parties pourraient cesser de travailler ensemble la saison prochaine. Zidane ne veut pas faire les pompiers de service s’il sent que le club n’a pas les moyens de ses ambitions. Il pourrait bien claquer une nouvelle fois la porte.