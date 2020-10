Leonardo compte bien profiter du mercato hivernal pour pousser au moins deux joueurs vers la sortie.

Leonardo a passé la vitesse supérieure dans les dernières heures du marché des transferts, mais il n’a pas vendu autant qu’il le souhaitait, loin de là. Et i compte sur le mercato hivernal pour vendre des éléments sur lesquels il ne compte plus. C’est le cas pour Paredes et Gueye.

Des offres cet hiver ?

Deux joueurs qu’il aimerait voir partir le plus rapidement possible pour économiser leurs salaires et pouvoir se pencher sur de nouveaux profils. Paredes a des pistes en Italie et Gueye en Angleterre, mais ces intérêts se formaliseront-ils lors de la période hivernale ?