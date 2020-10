Alors que Paul Pogba continue de rêver de Madrid, son club courtise un joueur de Zidane.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba pourrait bien être l’une des grandes attractions du prochain mercato hivernal. Le joueur serait à nouveau tenté par un départ et du côté de Manchester United on semble de plus en plus ouvert à l’idée d’un transfert en janvier.

Pogba en rêve…

Manchester United s’intéresse d’ailleurs à un joueur du Real. Federico Valverde est en effet sur les tablettes des Mancuniens. Un accord entre les deux clubs pourrait ainsi être rapidement trouvé. Pour rappel, Pogba rêve de rejoindre le Real et Zinedine Zidane après son second passage à United.