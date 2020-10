L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas apprécié deux décisions de Leonardo.

L’ambiance est pesante au sein du PSG entre l’entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif Leonardo. Alors qu’ils entretenaient de bons rapports, les deux hommes se sont éloignés au cours des dernières semaines. Deux choix de Leonardo ont notamment profondément agacé l’entraîneur parisien.

Tuchel ne voulait plus d’Icardi !

Le départ de Thiago Silva et le recruter de Mauro Icardi n’ont pas du tout plu à Tuchel. Le coach allemand voulait conserver son capitaine et estime que Paris s’est affaibli en le faisant partir. Quant à Icardi. Tuchel ne l’apprécie pas et ne voulait plus travailler avec lui. Il avait demandé à Leonardo de recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Leonardo ne l’a pas écouté.