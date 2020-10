Le PSG est bien en train d’étudier la possibilité de transmettre un très gros contrat à Leo Messi.

Leo Messi sera en fin de contrat au mois de juin prochain et il semble bien décidé à vivre une dernière expérience dans un nouveau championnat. Il sera libre et ne coûtera donc aucune indemnité de transfert, du coup, il devrait signer un contrat totalement fou.

Tout est étudié

Pour le convaincre, il faudra lui proposer un salaire supérieur à 30 millions d’euros par an et peu de clubs sont en mesure de le faire. Le PSG est fait partie et QSI serait bien en train d’étudier la possibilité de lui transmettre un très gros contrat. Paris est dans la course, tout comme Manchester City.