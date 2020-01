Zidane et Pogba auraient pris la décision d’attendre la fin de saison avant de penser à un transfert au Real Madrid.

Zidane a bien compris qu’il serait difficile de faire venir Pau Pogba lors du mercato d’hiver et il a averti le joueur. C’est pour cette raison que ce dernier a pris la décision de rester jusqu’en juin à Manchester United et de profiter de la période pour régler tous ses problèmes de santé.

Moins cher que prévu ?

Il envisage ainsi de se faire opérer de la cheville pour revenir plus rapidement au top de sa forme. Le Real Madrid reviendra donc à la charge en juin, mais en offrant nettement moins d’argent que prévu puisque Pogba n’aura alors plus qu’un an de contrat.