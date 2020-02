Marcelo va sans doute chercher à se relancer en fin de saison et Zidane ne devrait pas le retenir.

Zinedine Zidane a clairement fait le choix d’installer Ferland Mendy en défense cette saison. L’ancien Lyonnais s’impose au détriment de Marcelo et le Brésilien doit se contenter d’un temps de jeu très réduit alors qu’il était auparavant un des hommes de base de l’équipe.

Libéré ?

Marcelo ne pourra sans doute pas supporter cela très longtemps même s’il est sous contrat avec la formation espagnole jusqu’en 2022. Un départ en juin est de plus en plus sérieusement évoqué. Le joueur cherche une porte de sortie et Zidane pourrait le libérer pour une somme raisonnable.